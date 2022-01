Von der Hebebühne gesprungen: 21-Jähriger mittelschwer verletzt

Was der Grund dafür war, dass mehrere Personen am Freitag um 15 Uhr von der Hebebühne in Tscherms springen mussten, ist nicht bekannt: Die Rede ist von einem Zwischenfall.Ein 21-Jähriger aus dem Ort zog sich bei dem Manöver jedenfalls mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus von Meran gebracht.Im Einsatz stand ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Lana, die Bergrettung Lana und die Carabinieri von Tscherms.

