Von der Kurpromenade bis zur Postbrücke: Merano Flower blüht auf

Fast 40 Aussteller präsentieren ihre Produkte entlang der Kurpromenade im Bereich des Kurhauses bis zur Postbrücke.Einige dieser Aussteller vertreten lokale Betriebe, viele kommen aber auch aus den verschiedenen Regionen Italiens. Einen internationalen Hauch verleihen die Produzenten aus Deutschland und Holland.Auch Produkte für den Garten bieten die Möglichkeit etwas für das eigene Heim zu finden und gleichzeitig den Austausch mit jenen zu haben, die die Regeln des europäischen Gartenbaus auf höchstem Niveau vorgeben.Die Ausstellung ist der Biodiversität, dem Gefüge zwischen Natur, Musik und Kunst, der Kneipp-Methode und vielem mehr gewidmet.Das Merano Flower kann am heutigen Freitag und am Samstag, 19. Juni von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 20. Juni von 10 bis 18 Uhr besucht werden.Gleichzeitig findet im Kurhaus die Anteprima Merano WineFestival mit “Naturae et Purae“ statt, welches sich mit verschiedenen Themen präsentiert.

