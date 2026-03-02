Vergangenen Freitag trug Maddalena, Mitglied der Multiple Sklerose Vereinigung Südtirol, die paralympische Fackel. Für sie war es ein besonderer Moment – und zugleich ein Zeichen dafür, wie sehr sich der Umgang mit Multipler Sklerose in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283271_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Vor 25 Jahren erhielt Maddalena die Diagnose MS. Damals lautete die medizinische Empfehlung häufig, sich zu schonen, Kräfte zu sparen und körperliche Belastung möglichst zu vermeiden. Sport galt nicht als Teil der Therapie, sondern als potenzielles Risiko.<BR \/><BR \/>Inzwischen hat sich dieses Bild grundlegend gewandelt. Heute weiß man, dass regelmäßige Bewegung nicht nur die körperliche Stabilität fördern kann, sondern auch positive Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden hat. Selbstvertrauen, Lebensqualität und mentale Stärke gelten mittlerweile als wichtige Faktoren im Umgang mit der chronischen Erkrankung.<BR \/><BR \/>Maddalenas Weg zeigt eindrucksvoll, wie sehr sich das Verständnis von MS gewandelt hat: Was früher Rückzug bedeutete, heißt heute Aktivität. Was früher Schonung war, ist heute Bewegung. Was früher Begrenzung schien, kann neue Perspektiven eröffnen.<h3>\r\n„Grenzen sind nur im Kopf“<\/h3>Maddalena hat diese Entwicklung selbst erlebt. „Die Grenzen sind nur in unserem Kopf. Wichtig ist, sie anzuerkennen, aber nicht von ihnen beherrscht zu werden“, sagt sie. Durch den Sport habe sie neue Erfahrungen gemacht, die ihr zuvor nicht möglich erschienen seien. Was anfangs von Unsicherheit geprägt war, habe sich schrittweise in Gemeinschaft, Begegnungen und konkrete sportliche Ziele verwandelt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283274_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Heute spielt Maddalena mit großer Leidenschaft Rollstuhl-Curling und steht als Reserve-Spielerin der italienischen Nationalmannschaft zur Verfügung. Auch ihr Lebensgefährte Paolo ist im Leistungssport aktiv. Er ist nach einem Unfall querschnittsgelähmt, wurde in die Nationalmannschaft einberufen und nahm an den Paralympischen Spielen teil.