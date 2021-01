Von der Vermisstensuche zur Mordermittlung: Der Fall Neumair

Am Abend des 4. Jänner verschwindet das Bozner Ehepaar Laura Perselli und Peter Neumair spurlos aus seiner Wohnung in der Runkelsteiner Straße. 2 Wochen lang durchkämmen Hunderte Rettungskräfte Straßen, Wälder, Seen und Flüsse – ohne Erfolg. Nun wird wegen Mordes ermittelt. Ein Überblick.