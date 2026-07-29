Der 40-jährige James Desborough ermordete den 57-jährigen Claudio Aquilino und den 43-jährigen Daniel Coleman, bevor er ihre Leichen zerstückelte und im vergangenen Jahr in einem abgelegenen Waldgebiet in St. Austell in der englischen Grafschaft Cornwall versteckte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341246_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der frühere Bauarbeiter verbüßt laut einem Bericht des „The Independent“ bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe, weil er seinen Zellengenossen Steven Kempster im Gefängnis HMP Exeter während der Untersuchungshaft erwürgt hatte.<BR \/><BR \/>Mit insgesamt drei Tötungsdelikten gilt Desborough als Serienmörder – ähnlich wie die fiktive TV-Figur „Dexter“, die er nach eigenen Aussagen bewunderte. Innerhalb von nur fünf Monaten tötete er drei Männer in voneinander unabhängigen Taten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341249_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Dienstag sprach ihn die Jury des Winchester Crown Court nach drei Stunden und 15 Minuten Beratung einstimmig in beiden Mordfällen schuldig. Während der Urteilsverkündung zeigte Desborough keinerlei Regung.<h3>Die Opfer lebten zuvor mit ihm in einer Obdachlosenunterkunft<\/h3>Im Prozess wurde bekannt, dass Aquilino und Coleman zuvor gemeinsam mit Desborough in einer Unterkunft für Obdachlose gelebt hatten. Beide wurden zuletzt lebend in seiner Gesellschaft gesehen.<BR \/><BR \/>Nach ihrem Verschwinden gab der kräftig gebaute Desborough – etwa 1,78 Meter groß und fast 114 Kilogramm schwer – das Geld seiner Opfer für Drogen und Alkohol aus.<BR \/><BR \/>Die Leichen wurden schließlich im Waldgebiet Sticker Woods nahe St. Austell zerstückelt, wo Desborough in einer Holzhütte lebte. Dort entdeckte die Polizei in einem Bach 1.900 verkohlte Knochenfragmente von Claudio Aquilino.<BR \/><BR \/>Von Daniel Coleman wurden unter anderem Oberkörper, Beine und Füße in einem flachen Erdgrab in der Nähe gefunden.<h3>\r\n„Ich mochte besonders die Zerstückelungsszenen“<\/h3>Einem forensischen Gutachter, der das Waldgebiet nach Colemans Leiche absuchte, sagte Desborough, er habe in der Fernsehserie „Dexter“ die Szenen der Zerstückelung „besonders geschätzt“.<BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung seiner Hütte stießen die Ermittler außerdem auf mehrere handschriftliche Notizen. Darunter befanden sich Listen mit den Überschriften „Überlebensliste“ und „Feindselige“. Auf einem der Seiten stand: „Ich weiß, dass ich ein Mörder bin, und ich bin bereit, jeden Räuber hinzurichten.“ Ein weiterer Eintrag lautete: „Kümmere dich um die verbliebenen Idioten.“ Auf dieser Notiz stand unter anderem auch der Name von Daniel Coleman.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus hatte Desborough eine Skizze mit mehreren konzentrischen Kreisen angefertigt. Im Mittelpunkt stand Sticker Woods, während London und Benidorm an den äußeren Rändern eingetragen waren. Die Zeichnung trug den Titel „Vernichtungszone“ und den Untertitel „Operationssphären“. Nach Angaben des Gerichts plante Desborough außerdem, Großbritannien bereits einige Wochen vor seiner Festnahme zu verlassen.<h3>\r\nAngeklagter bestritt die Morde<\/h3>Der Familienvater eines Kindes bestritt beide Tötungsdelikte. Vor Gericht erklärte er, es habe sich um eine „Reihe unglücklicher Umstände“ gehandelt, durch die die beiden Männer kurz hintereinander auf seinem Grundstück ums Leben gekommen seien.<BR \/><BR \/>Nach Überzeugung der Anklage tötete Desborough Claudio Aquilino, der unter Drogenabhängigkeit und Spielsucht litt, kurz nachdem dieser im April des vergangenen Jahres zuletzt lebend gesehen worden war.<BR \/><BR \/>Diesen und auch den Mord an Daniel Coleman bestritt der Angeklagte. Er behauptete, er sei erst später im Juni zu seiner Hütte zurückgekehrt und habe Coleman nackt, bäuchlings und bereits tot in einem Bach gefunden.<BR \/><BR \/>Aus Angst vor den Konsequenzen – auf seinem Grundstück habe sich eine Leiche befunden und er selbst habe dort Drogen versteckt – habe er den Leichnam mit einer Axt zerstückelt und die Überreste vergraben.<BR \/><BR \/>Zwar räumte Desborough ein, das Geld der beiden Männer für Bier und Drogen ausgegeben zu haben, beteuerte jedoch vor den Geschworenen: „Sie waren Freunde. Ich habe mich gut mit ihnen verstanden.“