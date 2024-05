Von Feldspritze erdrückt: Große Trauer um Markus Zerzer (58)

Im Bild: Das Weiße Kreuz Prad (im Hintergrund), die Ortspolizei und die Carabinieri am Unfallort.<?ZS?><?Uni SchriftStil="0" SchriftArt="QuadraatSans" SchriftGroesse="7pt" Vorschub="10,2pt" SchriftWeite="100ru" SatzArt="0"?><?TrVer?><?Uni Kapitaelchen="100ru"?><?_Uni?><?FW "2pt"?><?PH PHFormat="$($IptcQue$/)"_?><?PH PHFormat="$($IptcAN)"_?><?_Uni?><?ZA?> - Foto: © alb

Markus Zerzer befand sich auf dem Hof der Eltern, um Arbeiten zu erledigen. Dabei ist er laut Auskunft der Einsatzkräfte unter eine Feldspritze, ein landwirtschaftliches Gerät zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, geraten und hat sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Sofort wurde Alarm geschlagen. STOL hat berichtet. Um etwa 11.50 Uhr trafen die ersten Rettungskräfte am Hof an der Kugelgasse 21 ein. Auch die Nachbarn eilten Zerzer zu Hilfe. Mit Unterstützung von Laaser Wehrmännern konnten sie den 58-Jährigen schließlich unter dem Gerät hervorholen.Die Reanimationsversuche durch das Team des Weißen Kreuzes Prad und des Notarzthubschraubers Pelikan 3 scheiterten jedoch, Zerzer erlag seinen schweren Verletzungen.Der Verstorbene wurde anschließend ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht. Die Notfallseelsorge kümmerte sich um die Angehörigen. Carabinieri und Ortspolizei ermitteln den Unfallhergang.Markus Zerzer war als Schuldiener in Laas beschäftigt. Im Ort hatte er auch ein Haus gebaut, das er mit seiner Familie, Frau und Kinder, bewohnte.