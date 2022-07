Von FKK zur JVA: Betrunkener Intensivpatient sucht nackt das Weite

Völlig nackt hat sich ein betrunkener Intensivpatient in Sulzbach an der Saar aus einer Klinik entfernt und somit die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Beamten ihn am Donnerstag aufgriffen, ging es für den Mann – nach kurzer erneuter Behandlung in der Klinik – weiter ins Gefängnis, denn es lag ein offener Haftbefehl vor.