<BR \/>Wie die Trentiner Bergrettung mitteilt, befanden sich ein Mann und eine Frau auf rund 2.500 Metern Höhe am Zweiten Sellaturm. Die beiden waren im oberen Abschnitt der Kletterroute „Kasnapoff“ unterwegs, als plötzlich Hagel und starker Regen einsetzten. Gegen 19.40 Uhr setzten sie den Notruf ab.<BR \/><BR \/>Zunächst gaben die Kletterer an, den Abstieg selbst bewältigen zu können. Als sie jedoch nicht mehr weiterkamen, forderten sie Unterstützung an. Die Einsatzkräfte hielten währenddessen telefonischen Kontakt zu den beiden und konnten ihren Standort bestimmen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Bergrettung saßen die Kletterer beim Abstieg in der Wand fest. Sie waren zwar gesichert, jedoch verängstigt und bereits unterkühlt.<BR \/><BR \/>Erst kurz vor Mitternacht gelang es einem Rettungshubschrauber, die beiden aus der Wand zu bergen. Der Mann blieb unverletzt, die Frau erlitt eine leichte Unterkühlung. Beide wurden zur Kontrolle in das Krankenhaus von Cavalese gebracht.