Von heiter über Regen bis Schnee

Bereits der Montag verläuft Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge unbeständig. Im Norden setzen Niederschläge ein, die Schneefallgrenze sinkt bis auf 600 Meter ab. Auch im Süden sind am Vormittag einzelne Schauer möglich, ansonsten soll es hier aber trocken bleiben. Am Nachmittag weht in den Tälern vermehrt der Föhn.Die Niederschläge in den nördlichen Landeteilen halten auch in der Nacht auf Dienstag und am Dienstagvormittag weiter an, bevor sie gegen Nachmittag ausklingen. Von Süden her lockert der Nordföhn zunehmend auf.Am Mittwoch gibt es am Alpenhauptkamm noch einige Schneeflocken, später kommt die Sonne überall durch. Der Donnerstag verläuft großteils freundlich, am Freitag ziehen wieder mehr Wolken auf.Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 7 und plus 14 Grad.

stol