Von Herzen Danke für den Einsatz

Gemeinsam zogen Behördenvertreter, die Vertreter der Zivilschutzinstitutionen und Landesämter, die Mitglieder der St. Martiner Zivilschutzvereine (Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn, FFW Campill, FFW Untermoi, Bergrettung St. Martin, First Responder Campill mit Weißem Kreuz) begleitet von der Musikkapelle St. Martin in Thurn vom Seniorenwohnheim zur Kirche. Dort feierte Pfarrer Heinrich Perathoner eine heilige Messe, die vom Kirchenchor musikalisch mitgestaltet wurde.Anschließend fand die Feier im Vereinssaal statt. Bürgermeister Costabiei gab einen Rückblick auf die vergangenen 4 Jahre, und Regierungskommissär Dr. Vito Cusumano und die Landesräte Arnold Schuler und Daniel Alfreider ließen die Vereine und Institutionen des Zivilschutzes hochleben.Anschließend gab es ein gemeinsames Abendessen als Dankeschön für die geleistete Freiwilligenarbeit.Neben den genannten Behördenvertretern waren zugegen auch Landesfeuerwehrpräsident Wolfram Gapp, Bezirksfeuerwehrpräsident Reinhard Kammerer, Abschnittsinspektor Alexander Zingerle, der Amtsdirektor des Straßendienstes Pustertal, Götz Ruffinatscha, sowie Lorenz Planatscher, Gottlieb Moling vom Forstinspektorat Bruneck und Heinz Tschaffert von der Forststation St. Vigil in Enneberg, für die Carabinieri St. Vigil Alessio Lepore, für das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost Sandro Gius und Siegfried Moling sowie die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren Bruneck, St. Vigil und Welschellen.Anwesend war auch die Familie des Feuerwehrmannes Giovanni Costa, der am 29. Oktober 2018 während des Sturms Vaia im Einsatz ums Leben kam, als er bei Aufräumarbeiten im Weiler Laguscel unter einen umstürzenden Baum geriet.