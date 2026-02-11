<BR \/>Huang Peng studiert als Austauschstudent an der Universität Tuscia in Viterbo und ist begeisterter Bergsteiger. Am 19. Jänner kommt er daher nach Südtirol, genauer gesagt nach St. Ulrich. Für einige Tage will er in den Dolomiten urlauben, um dort zu wandern.<BR \/><BR \/>Am Morgen des 20. Jänner frühstückt er in seinem Hotel, kleidet sich fürs Wandern ein und verlässt anschließend seine Unterkunft in St. Ulrich – seit dem wird er nicht mehr gesehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1274280_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am nächsten Tag meldet der Hotelbetreiber, dass Peng nicht in die Unterkunft zurückgekehrt ist. Die Polizei erstattet eine Vermisstenanzeige. Wie STOL berichtet hat, lief die Suche nach Peng daraufhin auf Hochtouren. Erst konzentrierte man sich auf Gröden, später vor allem das Gebiet um die Villnösser Geisler. Der junge Mann konnte jedoch nicht gefunden werden.<h3>\r\nMit Informationen sofort an die Behörden wenden<\/h3>Ex-Landesrat Massimo Bessone ruft die Bevölkerung nun zur Mithilfe in der Vermisstensuche auf. Gestern habe er sich mit Jiany Xia, dem Vertreter der chinesischen Gemeinschaft in Südtirol, der Schwester von Peng und anderen Familienangehörigen, die eigens aus China angereist waren, getroffen. <BR \/><BR \/>Wie Bessone betont, sei die Polizei um die Suche bemüht, habe bisher aber keine nützlichen Informationen erhalten. Daher appelliert er an die Südtirolerinnen und Südtiroler: „Wer etwas zum Fall weiß, soll sich damit bitte umgehend an die Behörden wenden.“