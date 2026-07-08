Der charismatische Priester Don Giancarlo Bertagnolli (1933–2014) hat in Bozen viele Lebensgeschichten geprägt. Er gründete unter anderem die Bewegung „La strada – Der Weg“. Don Giancarlo gab auch dem Leben von Alberta Teresa Declara die entscheidende Richtung.<BR \/><BR \/><b>Lesen Sie mehr über Alberta Teresa Declaras Weg in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“.<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1332834_image" \/><\/div>