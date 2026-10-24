Wie es zu dem Unfall kam, hat niemand gesehen. Der 18-Jährige war nämlich allein mit Holzarbeiten beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der junge Gadertaler allem Anschein nach vom laufenden Sägeblatt am Kopf getroffen. Dabei erlitt er schwere Gesichtsverletzungen.<BR \/><BR \/> Umgehend wurden das Weiße Kreuz Alta Badia und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 alarmiert. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes trafen als erste am Unfallort ein und übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Im Anschluss kümmerte sich das Notarztteam des Hubschraubers um den 18-Jährigen, der zur Behandlung ins Meraner Krankenhaus geflogen wurde.<BR \/><BR \/>Sein Zustand wurde als ernst, aber nicht lebensbedrohlich beschrieben. Auch die Carabinieri von La Ila\/Stern standen im Einsatz.