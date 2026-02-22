Einer der Wanderer wurde dabei von der Lawine verschüttet, während seine Begleiterin gegen 15 Uhr einen Notruf absetzen konnte. Angeblich sollen die beiden Wanderer kein Lawinenverschüttetensuchgerät mit sich geführt haben.<BR \/><BR \/>Bergretter, Feuerwehr und Hubschrauberstaffel rückten mit Lawinensuchhunden aus. Kurz vor 16 Uhr gelang es ihnen, den verschütteten Mann aus dem Schnee zu befreien. <BR \/><BR \/>Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in einem kritischen Zustand zur Behandlung ins Krankenhaus nach Trient gebracht. Die Frau blieb unverletzt; sie wurde nach Canazei ausgeflogen. Beide Betroffenen stammen aus dem Trentino.