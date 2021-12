Von Nachbarn bemerkt: 2 Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein Anwohner bemerkte, dass 2 Männer die Wohnung seines Nachbarn betraten. Sofort vermutete er, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging und alarmierte die Carabinieri. Diese eilten vor Ort und trafen die beiden Einbrecher samt Diebesgut – 2 Ketten aus Gelbgold – noch in der Wohnung an.Es handelte sich um einen 29-jährigen obdachlosen Mann und einen 57-jährigen in Meran ansässigen Mann, die beide bereits vorbestraft waren. Die beiden mazedonischen Staatsbürger wurden festgenommen und in das Gefängnis von Bozen gebracht.

stol