Von Österreich nach Italien und zurück: Ninja-Pass und alle Regeln im Überblick

Italien ist ein beliebtes Reiseland für Österreicher und auch wir Südtiroler fahren gerne mal nach Österreich. Was müssen Sie bei der Einreise nach Österreich und bei der Rückkehr nach Italien oder umgekehrt beachten? Welche Sonderregelung gibt es für Kinder und Jugendliche? Und was ändert sich ab 1. Februar, wenn in Österreich eine allgemeine Impfpflicht gilt? s+ hat die Einreisebestimmungen für beide Länder zusammengefasst.