<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/caldonazzo-see-maedchen-von-pkw-ueberfahren-lebensgefaehrlich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, wollte das Mädchen am Samstag gegen 16 Uhr bei Pergine im Trentiner Valsugana nahe dem Caldonazzo-See die Straße überqueren, als sie von einer Lenkerin mit ihrem Pkw erfasst wurde. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207023_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Mädchen in den Straßengraben geschleudert. Die 13-Jährige war beim Eintreffen der Sanitäter bewusstlos und wurde mit schwersten Verletzungen ins Trienter Krankenhaus geflogen. <h3>\r\nAlkoholtest bei Lenkerin negativ <\/h3>Dort lag sie auch am Sonntag, ihr Gesundheitszustand sei weiter kritisch gewesen, berichtet die Tageszeitung „l'Adige“, allerdings stabil. Indes laufen die Erhebungen zum genauen Unfallhergang weiter. Die Behörden haben den Unfallwagen, einen Kia Picanto, beschlagnahmt. Ein Alkohol- und Drogentest war bei der Lenkerin negativ verlaufen.<BR \/><BR \/>Ersten Erkenntnissen zufolge wollte das Mädchen auf den Zebrastreifen überqueren – ein aus der entgegengesetzten Richtung kommendes Auto soll angehalten haben, um die 13-Jährige überqueren zu lassen. Die Lenkerin des Unfallwagens bremste hingegen nicht rechtzeitig und erfasste das Mädchen.