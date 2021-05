Von sizilianischer Mafia ermordeter Richter seliggesprochen

Livatino war unweit von Agrigent im September 1990 im Alter von 38 Jahren von der Mafia erschossen worden. Seine Leiche wurde in einem Straßengraben gefunden, Personenschutz hatte er stets abgelehnt. Die beiden Mörder wurden später zu lebenslanger Haft verurteilt. Livatino war gläubiger Christ, jeden Tag ging er vor der Arbeit zum Beten in die Kirche.Der junge Jurist war für sein entschlossenes Vorgehen gegen die Mafia bekannt. Kurz vor seinem Tod war er mit einem Massenprozess gegen mehrere Mafiosi befasst. Livatino sei einer der ersten Ermittlungsrichter in Italien gewesen, die Vermögenswerte der Mafia beschlagnahmen ließen, um die Clans zu schwächen, schreibt der Priester Luigi Ciotti in einer Biografie über den Richter. Ciotti ist selbst für seinen Kampf gegen das organisierte Verbrechen bekannt.

apa/afp