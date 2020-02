„Von Sonne geblendet“ – Autofahrer erfasst Fußgängerin

Eine 20-jährige Fußgängerin ist am Freitag in Schwaz in Nordtirol beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der 21-jährige Autolenker gab laut Polizei an, beim Abbiegen von der Sonne geblendet worden zu sein, weshalb er die junge Frau zu spät sah.