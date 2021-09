Von Steinen getroffen – 2 Bergunfälle im Pustertal

Der erste Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr. In der Nähe der Wollbachspitze bei Sand in Taufers wurde eine Person von einem Stein am Oberschenkel getroffen. Bergretter und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites eilten zum Unfallort.Nach der Erstversorgung wurde die verletzte Person ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht.Zu einem weiteren Bergunfall ist es gegen 10 Uhr bei der Hohen Gaisl im Pragser Tal gekommen. Zwei Bergretter waren in einer Seilschaft unterwegs, einer der beiden wurde von einem Steinschlag getroffen.Nach der Bergung des Verletzten wurden dieser mit einem Rettungswagen des Weißen Kreuzes ins Krankenhaus nach Innichen gebracht. Im Einsatz standen auch die Bergrettung und der Notarzthubschrauber.

