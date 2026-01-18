Schon in alten Märchen und Fabeln wurde etwa der Fuchs als schlau und der Wolf als böse dargestellt. Wenn Tiere so vermenschlicht werden, spricht man von Anthropomorphismus (vom griechischen „anthropos“: Mensch und „morphe“: Form oder Gestalt). Doch nicht alle dieser Stereotype treffen zu. <h3>\r\nSturer Esel? Nein, nur vorsichtig<\/h3>Die Schweizer Eselmüller-Stiftung beispielsweise beantwortet die Frage nach dem „sturen Esel“ folgendermaßen: Das wird ihnen nachgesagt, weil der Mensch falsch auf das Verhalten der Esel reagiert. Wenn ein Esel wie versteinert stehen bleibt, weil ihm etwas nicht geheuer ist, nützt es nichts, an ihm herumzuzerren. Man muss ihm Zeit lassen, eine Situation einzuschätzen. Wenn man dann sachte seinen Kopf bewegt und damit sein Blickfeld verändert, kann man ihn ohne Weiteres dazu überreden, weiterzugehen.<BR \/><BR \/>Und: Wildesel stammen aus dem Gebirge, wo eine blinde Flucht häufig mit dem Sturz in eine Schlucht und damit mit dem Tod endet. Zudem ordnen sich Esel nicht so leicht unter wie Pferde: Diese Tatsache wird häufig als Sturheit eingestuft und mit Dummheit verwechselt bzw. fälschlich gleichgesetzt. <h3>\r\nBienen sind fleißig<\/h3>Die Behauptung, dass Bienen fleißig sind, bezieht sich auf die weibliche Honigbiene, die sogenannte Arbeiterin, die emsig Nektar und Honigtau sowie Pollen sammelt. <BR \/><BR \/>Dabei erbringt sie zugleich die für Natur und Landwirtschaft so wichtige Bestäubungsleistung, welche zentral für Biodiversität, Artenerhalt und Ernteerträge ist. Die kleinen Nektarsammlerinnen sind zudem sehr soziale Insekten, die sich auch gegenseitig zu Sammeltätigkeiten animieren, sodass sie auch ein gemeinschaftliches Sammelverhalten zeigen. Fazit: Diese Redewendung stimmt.<h3>\r\nDie diebische Elster<\/h3>Der Ausdruck „diebische Elster“ hat seinen Ursprung in alten Sagen und im Volksglauben, wo die Elster als unheilvoller Bote oder sogar als Hexentier galt. <BR \/><BR \/>Obwohl die Elster für ihre Vorliebe für glitzernde oder auffällige Gegenstände bekannt ist, wird ihr Verhalten oft übertrieben und sie wird zu Unrecht als diebisch bezeichnet, da sie diese Gegenstände nicht gezielt stiehlt, sondern sammelt und als Baumaterial verwendet. Wissenschaftliche Versuche haben die angebliche Vorliebe für Glitzerlitzer allerdings gar nicht bestätigt.<h3>\r\nRabeneltern!?<\/h3>Raben haben in Europa keinen guten Ruf. Sie gelten oft als Unglücksbringer und schlechte Eltern. Daher stammt auch die Redewendung „Rabeneltern“. Gerechtfertigt ist das nicht. Der Spruch hat seine Wurzeln in einem alten Missverständnis über das Verhalten von Raben.<BR \/><BR \/> Schon in der Antike galt der pechschwarze Vogel als Symbol für Grausamkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Nachwuchs. Man glaubte, dass Rabenvögel ihre Jungen aus dem Nest werfen und im Stich lassen, weshalb der Ausdruck „Rabeneltern“ auch geprägt wurde und in vielen europäischen Kulturen ein negatives Bild entstand.<BR \/><BR \/> Dabei ist das genaue Gegenteil der Fall. Die Küken des Raben müssen nur selten die Trennung ihrer Eltern verarbeiten, da diese in monogamer Dauerehe leben. Raben sind sehr intelligente Tiere, was sich auch in der Erziehung ihrer Jungtiere widerspiegelt. Das Brutpaar kümmert sich hingebungsvoll um seinen Nachwuchs. <h3>\r\nSchlauer Fuchs<\/h3>Der Spruch „schlauer Fuchs“ hat seinen Ursprung in der Beobachtung, dass Füchse oft verblüffend intelligent agieren. Seit der Antike wird der Fuchs in Fabeln und Geschichten als schlau und geschickt dargestellt.<BR \/><BR \/> Und tatsächlich: Füchse lernen schnell, erfassen Zusammenhänge und können ihr Wissen dann in raffinierte Strategien umsetzen, die ihnen das Überleben sichern: Füchse haben weltweit von allen Raubtieren das größte geografische Verbreitungsgebiet.<h3>\r\nDumme Gans<\/h3>Lautstark schnatternd und dumm: Dieses Verdikt über die Gans ist weit verbreitet. Schon vor Tausenden von Jahren bezeichnete man das ausufernde Mitteilungsbedürfnis der Gans als dummes Geschnatter – als albernes, andauerndes Dahergerede ohne erkennbaren sinnvollen Inhalt. Johann Wolfgang von Goethe prägte einmal den Spruch: „Junge Gänschen sehen so altklug aus, besonders um die Augen, so vielgelebt, und werden doch mit jedem Tag wie größer, so dümmer.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262439_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doch objektiv betrachtet gibt es keinen Grund, Gänse als dumm zu bezeichnen. Sie besitzen eine ausgeprägte soziale Intelligenz, vergleichbar mit derjenigen von Menschen. Sogar das unbeliebte Geschnatter lässt sich sinnvoll einsetzen. Gänse reagieren sehr sensibel auf Gefahren und warnen zuverlässig ihre Artgenossen. <BR \/><BR \/>So kamen sie auch bei Menschen zum Einsatz, um vor Eindringlingen mit lautem Geschnatter zu warnen. Der Legende nach nutzten die Menschen schon sehr früh die Dienste der Gänse – zum Beispiel anno 390 vor Christus, als die Stadt Rom von den Galliern angegriffen wurde.<h3>\r\nWeise Eule<\/h3>Genau das Gegenteil sagt man von der Eule. Die Vögel sollen die Weisheit für sich gepachtet haben. Sie handeln angeblich klug und wohlüberlegt. Mit stoischer Ruhe sitzen die Federtiere auf ihren Ästen. Sie besitzen ein ähnliches Antlitz wie Menschen, mit Augenbrauen und Augen, die vorne im Gesicht auf einer Fläche liegen. Das alles lässt sie sehr erfahren und weise aussehen. <BR \/><BR \/>Schon indianische Urvölker hielten die Tiere für voraussehend. In der griechischen Antike wiederum interpretierte man ihr gutes Gehör und ihr scharfes Sehvermögen als Ausdruck scharfen Verstandes. Und Minerva, die römische Göttin der Weisheit, soll die Führung ihrer Geschäfte auf die Eule übertragen haben. Sie glaubte, die Augen der Vögel durchbohrten die Dunkelheit des Nichtwissens.<BR \/><BR \/>Trotz dieser Mythen und ihres klugen „Blicks“: Die Eule ist keineswegs weise. Krähen gelten als viel klüger: Diese eigneten sich findige Techniken an, wie beispielsweise Nüsse auf die Straße zu werfen, damit ein Auto die Nuss überfährt und somit knackt. Von so viel „Klugheit“ kann eine Eule nur träumen.<h3>\r\nDreckschwein<\/h3> Schweine sind im Gegensatz zur Behauptung äußerst saubere Tiere, die nie in der Nähe ihres Schlafplatzes koten, sondern im „Saustall“ sogar eine Art Toilette haben. Sofern möglich, suhlen sich die Tiere im Schlamm, um ihre Körpertemperatur zu regulieren oder sich mit einer getrockneten Schlammschicht vor Insektenstichen und Sonnenbrand zu schützen.<BR \/><BR \/> Eine Studie aus dem Jahr 2015 kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass Wildschweine sogar ihr Futter waschen. Ein Team von Anthropologen hat im Basler Zoo in der Schweiz die Tiere dabei beobachtet, wie sie ihr Essen vor dem Verzehr systematisch gereinigt haben. Ob dieses Verhalten jedoch individuell oder sozial gelernt wurde, konnten die Wissenschafter damals nicht herausfinden.<h3>\r\nAngsthase<\/h3>Hier trifft die deutsche Sprache ins Schwarze. Hasen (und Kaninchen) sind von Natur aus sehr wachsame und schreckhafte Tiere, die schnell Angst empfinden, da sie in der Wildnis ständig Beute sind; sie zeigen Angst durch geduckte Haltung, angelegte Ohren, aufgerissene Augen, Zittern und Stampfen mit den Hinterläufen, um Artgenossen zu warnen.<BR \/><BR \/> Ihre Reaktionen sind eine Überlebensstrategie, aber auch Haustiere können durch Stress wie laute Geräusche oder ungewohnte Situationen Angst bekommen, was sich negativ auf ihre Gesundheit auswirken kann.<h3>\r\nFaultiere sind faul<\/h3>Faultiere sind in der Tat ziemlich langsam. Sie bewegen sich fast schon wie in Zeitlupe. Nach Angaben der Umweltstiftung WWF hangeln sich die flauschigen Tiere mit einer Geschwindigkeit von acht bis zehn Metern pro Minute durch die Bäume – also umgerechnet mit einer Geschwindigkeit von nicht mal einem Kilometer pro Stunde. <BR \/><BR \/>Am Boden sind sie sogar noch langsamer. Zudem sollen Faultiere täglich rund 18 Stunden mit Schlafen verbringen. Was für Menschen als faul rüberkommt, ist in Wirklichkeit aber eine effiziente Energiesparstrategie.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262442_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Die von Natur aus langsamen Tiere sind durch ihre besondere Ernährungsweise dazu gezwungen, Bewegungsmuffel zu sein. Laut WWF fressen Faultiere hauptsächlich Blätter, manchmal auch Blüten und Früchte oder auch kleinere Tiere. <BR \/><BR \/>Ihre Mahlzeiten sind nährstoffarm und geben nicht viel Energie ab. Deswegen vermeiden die kletternden Felltierchen, die mit Ameisenbären und Gürteltieren verwandt sind, jede unnötige Anstrengung. Sogar den Toilettengang absolvieren die Tiere nur einmal pro Woche. Faultiere verbringen den Großteil des Tages dösend, um Energie zu sparen.