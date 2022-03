Von Südtirol in den Krieg: „Den Tod nehme ich in Kauf“

Oleh, gebürtiger Ukrainer, verbrachte seine Kindheit und Jugend in Frangart, spielte Handball im Verein, arbeitete und lebte bis vor wenigen Tagen ein sogenanntes „normales“ Leben in Südtirol. Jetzt befindet er sich in der Ukraine mitten im Krieg und wird dort als freiwilliger Kämpfer Seite an Seite mit seinen Landsleuten seine Heimat verteidigen. s+ hat ihn telefonisch erreicht und mit ihm über seine Beweggründe gesprochen. Eine Geschichte, die unter die Haut geht. + von Verena Stefenelli