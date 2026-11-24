Ellecosta stützt sich laut eigenen Angaben auf Informationen von Lois Craffonara und Jep Agreiter.<BR \/><BR \/>„Bemerkenswert an der ganzen Aufregung rund um die Streichung des ladinischen Idioms war vor allem, dass sich kaum jemand wirklich für den Namen interessierte. Dabei kann der Name Plan de Corones auf eine lange Geschichte zurückblicken. <BR \/><BR \/>Erstmals erwähnt wurde er 1643 in einem Inventar des Hofes Terza bei Costamesana (La Pli\/Enneberg Pfarre). In derselben Zeit taucht die Bezeichnung auch in mehreren Hofbeschreibungen auf - Beleg dafür, dass der Name lokal bereits verankert war und nicht erst künstlich geschaffen werden musste.<BR \/><BR \/>Während Plan de Corones also auf eine bald 400jährige Geschichte zurückblickt, verhält es sich beim deutschen Namen anders. Über Generationen hinweg gab es ein Hin und Her, weil man sich nicht festlegen konnte. In den Bezeichnungen spiegeln sich unterschiedliche Wahrnehmungen wider. Einmal ist von Schlichte die Rede, ein anderes Mal von Hörnle oder auch Spitzhörnle, und immer wieder taucht Platzkron auf. <BR \/><BR \/>Der entscheidende Schritt erfolgte durch Zeitungsberichte. Am 26. Jänner 1877 wurde im „Pustertaler Boten“ in einem Bericht über den Bau einer Schutzhütte der Name Spitzhörnl und - in Klammern - Kronplatz verwendet. Damit bekam der deutsche Name Gewicht.<BR \/><BR \/>Doch diese Debatte blieb lebendig und streitbar - bis in die Gegenwart herauf. Zuletzt haben einige Medien vermehrt die Form „Plang de Curunes“ ins Spiel gebracht. Wer nach einer Begründung für diese Schreibweise sucht, stößt auf einen Verweis von Egon Kühebacher über den Engadiner Namensforscher Andrea Schorta. Doch diese Berufung ist fragwürdig, denn Schorta befasste sich mit der Linguistik in Graubünden und nicht mit jener in Enneberg oder im Gadertal. <BR \/><BR \/>Gemäß örtlicher Lautregeln wäre die Form „curunes“ jedenfalls unmöglich, und tatsächlich ist sie auch nirgends in einem Dokument belegt. Auch Kühebacher selbst hat darauf verwiesen, dass Kronplatz eine „lautliche Angleichung ans Ladinische“ sei. <BR \/><BR \/>Corones steht demnach für Abstufungen im Gelände, also für eine geomorphologische Formation. Es ist auch eine ladinische Metapher, denn als corona wird die Kranzleiste oberhalb einer Tür oder einem Fenster bezeichnet. Das Motiv eines waagrechten Vorsprungs wurde auf das Landschaftsbild übertragen.<BR \/><BR \/>Der Name Plan de Corones ist wahrlich kein austauschbares Etikett, sondern trägt gelebte Geschichte in sich. Dass der Berg nach der Krönung Dolasillas benannt wurde, gehört hingegen ins Reich der Sagen. Die Fanes-Sagen wurden tatsächlich erst Anfang des 20. Jahrhunderts aufgeschrieben, also gut 250 Jahre nach dem ersten schriftlichen Beleg für Plan de Corones.“