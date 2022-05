Vor 20 Jahren wurde Luis Lintner ermordet – Hintergründe unklar

Der aus Aldein gebürtige Missionar war schon zu Lebenszeiten geschätzt und beliebt, post mortem bekam er mehrere Auszeichnungen, auch ein Film über ihn wurde gemacht.Am 16. Mai 2002, Luis Lintner war 61 Jahre alt, wurde er vor seinem Haus im Armenviertel Salvador de Bahia kaltblütig ermordet. Wenige Tage nach der Tat wurden von der Polizei 3 Tatverdächtige festgenommen, einer wurde letztlich wegen Mordes verurteilt. Die Hintergründe der Tat sind bis heute unklar.Es gab mehrere Spekulationen dazu. Man geht davon aus, dass der Mord an Luis Lintner mit der Ermordung von 2 Straßenkindern 2 Wochen vor seinem Mord zusammenhängt. Der Missionar hatte die Tat angezeigt und daran festgehalten, obwohl ihm sogar die Polizei davon abgeraten hatte.Für den Mord an Lintner gab es einen Zeugen, einen ehemaligen Polizisten, der in der Nachbarschaft Lintners wohnte. Er wurde 2 Jahre nach dem Mord an Lintner mit 5 Schüssen für immer zum Schweigen gebracht. Er hatte einen Auftragsmord hinter dem Tod des Missionars vermutet.