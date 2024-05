Vor 24 Jahren in USA wegen Mord verurteilt: Chico Forti zurück in Italien

Chico Fort wurde auf einem Militärflughafen in Rom von Premierministerin Giorgia Meloni begrüßt. Das Außenministerium in Rom hatte sich lang für seine Freilassung eingesetzt.Forti wurde im Jahr 2000 verurteilt. Der aus dem Trentino stammende Unternehmer hatte immer behauptet, er sei Opfer eines Justizirrtums. Hintergrund des Mordes soll ein Betrug auf Fortis Kosten gewesen sein. Seit über 20 Jahren bemühte sich Italien um die Rückführung des Unternehmers. Auch Meloni hatte sich bei den US-Behörden aktiv für die Auslieferung des 65-Jährigen eingesetzt.„Chico Forti ist nach Italien zurückgekehrt. Ich bin stolz auf die Arbeit der italienischen Regierung. Ich möchte nochmals der italienischen Diplomatie und den US-Behörden für ihre Zusammenarbeit danken“, erklärte Meloni auf Facebook. Forti soll zuerst in Rom inhaftiert werden und dann in eine Strafanstalt in Verona eingeliefert werden. Sein größter Wunsch sei, seine alte Mutter wiederzusehen, sagte Forti bei der Ankunft in Rom.