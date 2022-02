Vor 25 Jahren: Der Mord an Christian Waldner

Am 15. Februar 1997 gegen Mittag wurde der damals 37-jährige Landtagsabgeordnete Christian Waldner am Reichrieglerhof oberhalb von Bozen erschossen, 2 Tage später wurde sein Leichnam gefunden.Peter Paul Rainer wurde verhaftet und legte ein Geständnis ab. Als Motiv gab er an, Waldner habe ihn mit einem gefälschten Maturadiplom erpresst. Noch vor Prozessbeginn widerrief er sein Geständnis aber.Im August des Jahres wurde Rainer verurteilt, 1998 dann freigesprochen – und später wieder für schuldig befunden. Damit war der Mordfall aber noch nicht abgeschlossen. 3 neue Zeugen meldeten sich 2006: Die Verteidigung kämpfte darum, das Verfahren wieder aufzunehmen. Im Herbst 2010 wurde schließlich die Kassationsbeschwerde Rainers abgewiesen.Seit Juni 2013 lebt er nun wieder in Freiheit. Er hat sich in Oberösterreich ein neues Leben aufgebaut.Im s+-Video erinnert sich der damalige Staatsanwalt in Bozen, Cuno Tarfusser, an einen der größten Kriminalfälle Südtirols.

stol