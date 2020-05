Vor 25 Jahren: Schwerer Busunfall am Kniepass

7 Fahrgäste sind auf der Stelle tot, 2 weitere sterben in den Wochen nach dem Unfall an den Folgen des Zusammenstoßes. 18 weitere Personen werden verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften mit insgesamt 6 Notärzten versorgte die Verletzten, die meisten Opfer stammten aus Vintl und Kiens.Heute erinnert ein schlichtes Holzkreuz an den schweren Unfall. Es musste im Zuge des Ausbaus der Straße im Bereich des Kniepasses mehrmals versetzt werden.Nach dem Unfall waren Trauer und Betroffenheit groß. In der Folge wurde das unfallträchtige Teilstück am Kniepass großzügig ausgebaut.

stol