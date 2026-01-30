Der Landesmeteorologe Dieter Peterlin erinnert auf Facebook an ein außergewöhnliches Wetterereignis, das sich am Samstag zum 40. Mal jährt und längst in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Viele Menschen, vor allem ältere, werden sich noch gut daran erinnern, und auch Meteorologen staunen bis heute angesichts der damals gemessenen, geradezu unglaublichen Daten. <BR \/><BR \/>Besonders eindrucksvoll war die Situation in Toblach: dort wurden innerhalb von nur 24 Stunden 150 Zentimeter Neuschnee gemessen - ein Rekord, der bis heute mit großem Abstand ungebrochen ist. Nicht viel anders präsentierte sich ein weiteres ausgeprägtes Südstaugebiet, nämlich das Ultental. In Weißbrunn summierte sich die Gesamtschneehöhe sogar auf 230 Zentimeter. <h3>\r\nTeils Gesamtschneehöhen von über zwei Metern <\/h3>Historische Messungen aus dieser Zeit zeigen (201 cm), fast 190 Zentimetern in Schlinig (187 cm) und weit über 150 Zentimetern in Orten wie Ladurns, Sexten oder St. Kassian. Selbst viele weitere Täler und Hochlagen meldeten Schneehöhen von deutlich über einem Meter. In den tieferen Lagen waren die Werte zwar geringer, doch auch dort war der Schneefall bemerkenswert. <BR \/><BR \/>Aufgrund der milden Mittelmeerluft ging der Niederschlag in tieferen Höhen teilweise in Regen über. Der dadurch extrem nasse und schwere Schnee führte zu erheblichen Schäden. Extreme Mittelmeertiefs sind zwar sehr selten, doch wenn alle meteorologischen Bedingungen zusammenpassen, ist ein Ereignis dieser Größenordnung auch in Zukunft nicht ausgeschlossen, berichtet Peterlin. <h3>\r\nSchreiben Sie uns Ihre Erinnerungen und schicken Sie uns Fotos<\/h3>Erinnern Sie sich an diese außergewöhnlichen Tage? Wenn ja, schreiben sie uns eine Mail an <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a> mit <b>Namen und Wohnort und Ihrem Erlebnis, bestenfalls mit einem Foto von damals.<\/b><BR \/><BR \/><b>Ihre Texte und Bilder werden auf STOL und in der Samstags-Ausgabe der „Dolomiten“ veröffentlicht.<BR \/><\/b>