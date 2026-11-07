<b>von Alexander Brüggemann<\/b><BR \/><BR \/>Die Kurzform geht so: gegründet 1326, vor 700 Jahren; geplündert im Bauernaufstand 1525, aufgelöst 1782, abgebrannt 1924; dazwischen: viel Natur und Einsamkeit, viel Frömmigkeit, aber auch einiges an Wohlstand.<BR \/><BR \/>1325 hatte Gottfried, erster Prior der Kartause Mauerbach bei Wien und Beichtvater des Habsburger Herzogs Friedrich des Schönen, den Tiroler Landesfürsten Heinrich um die Stiftung einer Kartause gebeten. Der Start im Schnalstal erfolgte im Folgejahr mit zunächst sechs Mönchen; 1332 war die erste Kirche fertiggestellt. <BR \/><BR \/>Kartäuser sind hart im Nehmen, eine Art Verschlusssache Jesu, der strengste Orden der katholischen Kirche. Wer hier eintritt, für den gibt’s kein Draußen mehr. Seit über 900 Jahren leben Kartäuser so zurückgezogen, dass sie von jeher ein Hauch des Geheimnisvollen umgibt. Es hat niemals viele Kartäuser gegeben – vielleicht auch, weil Gott nicht so viele gewollt hat. Denn ihr Leben ist entbehrungsreich. Das lässt sich auch heute noch im Schnalstal nachvollziehen – auch wenn es das Kloster, das durch Erbschaften und Stiftungen zwischenzeitlich Einkünfte aus 20 Bauernhöfen und Häusern in Meran und Bozen bezog und über acht Höfe im Schnalstal die niedere Gerichtsbarkeit ausübte, schon seit 250 Jahren nicht mehr gibt.<h3>\r\nDer Prior ist vergnügungssüchtig<\/h3>Nach der Plünderung durch einen Bauernaufstand 1525 gab es 1756 einen weiteren Nackenschlag: Kaiserin Maria Theresia setzte Max Maurisberg aus der Kartause Mauerbach zum Vorsteher in Schnals ein. Ein schwerer Fehler, denn der erwies sich als Spieler und als vergnügungssüchtig. Binnen weniger Jahre verprasste er das Vermögen des Klosters. <BR \/><BR \/>Den Rest erledigte dann der „Josephinismus“. 1782 verfügte der aufgeklärte Kaiser Joseph II., der Sohn Maria Theresias, die Aufhebung sämtlicher „unnützer“ Klöster, also jener, die keine Aufgaben in der Krankenpflege, im Schulwesen oder der Seelsorge übernahmen. 700 bis 800 waren das im damaligen Habsburgerreich. Der originelle moderne Dorfbrunnen des lokalen Bildhauers Martin Rainer zeigt, wie der Landesherr die letzten neun Mönche aus der Kartause vertreibt. Dazu wurden bei der Aufhebung des Klosters auch zwei Laienbrüder, ein Novize und 23 Knechte heimat- oder arbeitslos.<BR \/><BR \/>Die Klostergebäude blieben einstweilen bestehen, wurden allmählich von etwa 40 Bauernfamilien der Region übernommen. Aus der Kartause Allerengelberg wurde das Dorf Karthaus – und auf den ersten Blick erkennt der Besucher heute gar nicht mehr unbedingt, dass das hier über Jahrhunderte ein geschlossener Klosterkomplex gewesen ist.<h3>\r\n„Was ich noch zu sagen hätte ...“<\/h3>Das allerdings liegt auch und vor allem an dem nächsten und einstweilen letzten Pech, das dem Ort widerfuhr. Im November 1924 – arme Tagelöhner sollen damals im Dorf untergekommen sein – brannte der größte Teil von Karthaus in einem Sturm ab. Es heißt, eine weggeworfene Zigarette habe das Stroh entzündet. Hat sie Pech gehabt, die Kartause Allerengelberg? Oder hat sie einfach ihre Zeit gehabt? Allemal lohnt sich ein Besuch. Oder, wie Johann Wolfgang von Goethe 1786 über Südtirol in sein Tagebuch schrieb: „Alles hat hier schon mehr Kraft und Leben (...) – und man glaubt wieder einmal an einen Gott.“<BR \/><BR \/><b>Hintergrund: Kartäuserorden<\/b><BR \/><BR \/>Die Kartäuser gelten als der strengste religiöse Orden der katholischen Kirche. Ihre Mitglieder leben völlig zurückgezogen und verstehen sich als „tot für die Welt“, um sich im Gebet ganz Gott zu widmen. Der Tagesablauf der Mönche folgt einer strengen Ordnung und vollzieht sich meist im Schweigen. Heute gibt es weltweit noch 21 Kartausen – 17 Männer- und vier Frauenklöster mit derzeit etwa 400 Mitgliedern.