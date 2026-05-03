<BR \/>Gegen 16.40 Uhr kletterten ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Österreicher eine Zwei-Seillängentour im Klettergarten „Elefantenwandl“ im Gemeindegebiet von Längenfeld, heißt es im Bericht der Nordtiroler Polizei. <BR \/><BR \/>Die erste Seillänge dürften sie demnach lediglich als „Zustieg“ zur eigentlichen, schwierigeren zweiten Seillänge – „Kein Licht, kein Schatten“ (Schwierigkeit 9a), genutzt haben. <BR \/><BR \/>Das Duo trainierte mehrmals schwierige Stellen der Route, ehe der ältere von den beiden den 21-Jährigen vom Standplatz aus abseilte. Als er sicher am Wandfuß ankam, stürzte der 22-Jährige, der noch am Standplatz war, aus bisher unbekannter Ursache in die Tiefe. <BR \/><BR \/>Sein Kletterpartner setzte zwar sofort den Notruf ab, jedoch konnte das Team des Notarzthubschraubers Alpin 2 nach erfolgloser Reanimation nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. <BR \/><BR \/>Der Leichnam des 22-Jährigen wurde schließlich vom Polizeihubschrauber Libelle geborgen und ins Tal geflogen. Das Todesopfer wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft obduziert, heißt es im Bericht der Polizei.