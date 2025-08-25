Um kurz vor 17 Uhr fuhren ein 55-jähriger Österreicher mit seinem 19-jährigen Sohn mit Fahrrädern im Gemeindegebiet von Brixen im Thale vom Oberen Sonnberg kommend talwärts in Richtung Dorfstraße und auf eine S-Kurve zu. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204287_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Der hinter dem Sohn fahrende Vater habe den Sohn mit den Händen „an den Bremshebeln pumpen“ gesehen. Der Sohn habe wiederum zum 55-Jährigen zurückgesehen und sei in weiterer Folge links von der Fahrbahn abgekommen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204290_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei habe der Jugendliche das Geländer einer Brücke über den „Guggenhausergraben“ knapp verfehlt. Dadurch stürzte er mehrere Meter die steile Uferböschung hinunter ins Bachbett, wo er im seichten Wasser zum Liegen kam. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204293_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Vater setzte die Rettungskette in Gang und leistete gemeinsam mit einem nachgekommenen Verkehrsteilnehmer erste Hilfe. Der Sohn wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt des Notarzthubschraubers Christophorus 4 von der Freiwilligen Feuerwehr Kitzbühel mittels Kran aus dem Bachbett geborgen. <BR \/><BR \/>In der Folge wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Neben dem Notarzthubschrauber standen auch die Feuerwehr Kitzbühel mit zwölf Mann und drei Fahrzeugen sowie Feuerwehr Brixen und Westendorf, das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.