Vor einem Jahr verließen die letzten US-Truppen Afghanistan

Seit die sowjetische Armee im Jahr 1979 Afghanistan besetzte, ist das Land am Hindukusch niemals wirklich zur Ruhe gekommen. Eine zentrale Rolle spielen dabei seit dem Jahr 1994 die radikalislamischen Taliban. Die wichtigsten Etappen in der von Gewalt geprägten Geschichte der Nation in Zentralasien:Ausrufung der Republik: Unblutiger Putsch und Entthronung des Königs durch den ehemaligen Ministerpräsidenten Mohammed Daoud Khan. Er wird afghanischer Präsident der Republik Afghanistan.Kommunistische Machtübernahme: Militärputsch angezettelt von der prosowjetischen DVPA („Demokratische Volkspartei Afghanistan“) Afghanistans. Daoud Khan wird ermordet. Die kommunistische DVPA unter Leitung von Nur Mohammad Taraki übernimmt die Macht.Sowjetische Besatzung: Der afghanische Staats- und Parteichef Taraki wird durch einen Staatsstreich gestürzt. Nachfolger wird Ministerpräsident Hafisullah Amin, der versucht, auf Distanz zur Sowjetunion zu gehen. Im Dezember 1979 schickt Moskau Truppen in das verarmte Land, um dort eine kommunistische Regierung zu installieren. Die einheimischen Mujaheddin leisten – mit tatkräftiger Unterstützung des Westens – erbitterten Widerstand. Im Februar 1989 zieht sich die Sowjetarmee zurück.Bürgerkrieg: Der Sturz der kommunistischen Regierung von Präsident Mohammed Najibullah führt zu einem Machtkampf. Bei Kämpfen zwischen verschiedenen ethnischen und politischen Gruppen werden in 2 Jahren fast 100.000 Menschen getötet, Teile der Hauptstadt Kabul werden in Schutt und Asche gelegt. Im Jahr 1994 taucht die radikalislamische Taliban-Bewegung im Süden des Landes auf.Taliban-Herrschaft: 2 Jahre später ergreifen die Taliban in Kabul die Macht und etablieren einen Scharia-Staat. Frauen dürfen nicht mehr arbeiten, Mädchen dürfen nicht in die Schule gehen, die Steinigung wird als Strafe eingeführt. Angeführt von Mullah Omar werden die Taliban zu engen Verbündeten des Terrornetzwerks Al-Kaida und bieten dessen Chef Osama bin Laden und seinen Kämpfern Unterschlupf.Intervention des Westens: Nach den Anschlägen vom 11. September startet eine von den USA angeführte Intervention zum Sturz der Taliban. Bin Laden gelingt die Flucht, Hamid Karzai wird zum Präsidenten einer Übergangsregierung ernannt. Milliarden Euro werden in den Wiederaufbau gepumpt. Zeitweise bis zu 130.000 ausländische Soldaten versuchen, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Dennoch werden die Taliban nie ganz bezwungen.Präsidentschaftswahl: Bei der ersten freien Präsidentschaftswahl des Landes gewinnt Karzai mit 55 Prozent der Stimmen. Es herrscht Aufbruchstimmung. Ein Jahr später folgen Provinz- und Parlamentswahlen.Tod Bin Ladens: Der Drahtzieher der Anschläge von 9/11 Osama bin Laden wird während einer geheimen Operation von US-Spezialkräften im pakistanischen Abbottabad getötet.Taliban-Büro: Die Taliban eröffnen ein Büro in Doha, der Hauptstadt des Golfemirats Katar.Übergabe der Sicherheitsverantwortung: Im 13. Jahr ihrer Mission übergeben die NATO-geführten Kampftruppen schrittweise die Verantwortung für die Sicherheitslage an die einheimischen Streit-und Polizeikräfte. Die Taliban nutzen das entstehende Sicherheitsvakuum für vermehrte Anschläge auf die afghanischen Truppen. Ashraf Ghani wird zum neuen Präsidenten gewählt und macht den Weg zur weiteren Stationierung von NATO-Truppen frei. Der ISAF-Kampfeinsatz endet am 31. Dezember.Weitere NATO-Unterstützung: Die NATO-Folgemission „Resolute Support“ soll den Aufbau der einheimischen Sicherheitskräfte weiter unterstützen. Von den gut 13.000 Soldaten sind die USA nur noch mit knapp 7.000 Soldaten vertreten. Friedensgespräche zwischen Ghanis Regierung und den Taliban geraten nach Bekanntwerden des Todes von Mullah Omar ins Stocken. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) versucht sich auszubreiten.US-Pläne zum Abzug: Die Taliban verstärken ihre Angriffe. Im US-Wahlkampf verspricht der Republikaner und spätere US-Präsident Donald Trump, US-Truppen nach Hause zu holen.Erste Waffenruhe: Die Taliban und die afghanische Regierung lassen im Juli erstmals für 3 Tage die Waffen ruhen und bestätigen die ersten direkten Gespräche mit Vertretern der US-Regierung in Doha.Friedenskonferenz: Bei einer Konferenz in Doha werden Wege zum Frieden diskutiert.Historische Vereinbarungen: Die USA unterzeichnen im März mit den Taliban ein Abkommen, das einen schrittweisen Abzug der internationalen Streitkräfte vorsieht. Im Gegenzug versichern die Taliban, dass von Afghanistan keine Terrorgefahr mehr ausgeht. Ein Gefangenentausch mit Kabul und innerafghanische Friedensgespräche werden vereinbart.Eine große Ratsversammlung billigt die Freilassung besonders gefährlicher Taliban-Kämpfer. Damit fällt die letzte Hürde vor den Friedensgesprächen. Im September starten Friedensgespräche der afghanischen Regierung und der Taliban.Machtübernahme der Taliban und Truppenabzug: Am 15. August stürmen die Islamisten den Präsidentenpalast in der Hauptstadt und übernehmen damit die Kontrolle über das ganze Land. Bis heute wird ihre Regierung allerdings von keinem Land anerkannt. Am 30. August verlassen die letzten US-Truppen Afghanistan. Damit erfüllt Präsident Joe Biden sein Versprechen, den längsten Krieg der USA zu beenden – allerdings nach einer chaotischen und durch Gewalt geprägten Evakuierung aus Kabul. Auch die übrigen NATO-Truppen schließen sich an.Nach ihrer Machtübernahme versprechen die Taliban ein gemäßigteres Vorgehen als während ihrer Herrschaft zwischen 1996 und 2001. Die Rechte von Frauen und Mädchen werden jedoch massiv eingeschränkt. Menschenrechtsorganisationen registrieren zahlreichen Menschenrechtsverletzungen.Wirtschaftlicher Niedergang: Die Vereinten Nationen beziffern den Bedarf an Wirtschaftshilfe auf rund 4 Milliarden Euro. Die Wirtschaft in Afghanistan sei effektiv zusammengebrochen, neun Millionen Menschen seien vom Hungertod bedroht, die Lage „alarmierend“, erklärte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bei einer Geberkonferenz. Die Taliban ordnen unterdessen die vollständige Verhüllung für Frauen in Afghanistan an. Mit einem gezielten Drohnenangriff in Afghanistan töten die USA den Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida, Ayman al-Zawahiri. Die Taliban verurteilten die Attacke.