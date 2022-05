Vor „Exclusiv“ in Lana – 16-Jährige bedroht und beraubt Vor „Exclusiv“ in Lana – 16-Jährige bedroht und beraubt

Die Serie an Gewaltepisoden im Meraner Raum setzt sich fort; Schauplatz diesmal der Parkplatz vor der Diskothek „Exclusiv“ in Lana in der Nacht auf Sonntag. Dabei wurden 3 16-jährige Burschen aus dem Meraner Raum von Unbekannten bedroht, geschlagen und beraubt.