Vor ihr zittert Putin: Wer ist die Wagner-Gruppe?

Regierung wollte Einfluss der Gruppe eindämmen

Die Aufständischen rücken vor. - Foto: © APA/afp / STRINGER

Einfluss der Gruppe unklar

Jewgeni Prigoschin ist der Anführer. - Foto: © APA/afp / HANDOUT

Strafgefangene rekrutiert

Doch wer genau sind diese Aufständischen? Die Wagner-Gruppe ist eine private, russische Militärorganisation. Sie wurde von Jewgeni Prigoschin mit dem Ziel gegründet, verdeckte Militäroperationen im Interesse Russlands durchzuführen. In der Ukraine kämpften sie bisher Seite an Seite mit der russischen Armee, wofür hohe Verluste wurden in Kauf genommen wurde. Wie viele Söldner im Einsatz sind, ist nicht genau bekannt. Die US-Regierung schätzt ihre Zahl auf 50.000 und hat Sanktionen gegen die als „bedeutende transnationale kriminelle Organisation“ eingestufte Gruppe verhängt.Die russische Regierung, die lange öffentlich Distanz zur Wagner-Gruppe wahrte, warf den USA bisher vor, sie grundlos zu verteufeln. Ihr Gründer und Chef, der Unternehmer Jewgeni Prigoschin, räumte erst im September erstmals öffentlich ein, mit der Wagner-Gruppe überhaupt etwas zu tun zu haben. Nach seinen Angaben gründete er sie 2014. Sie sei weit mehr als eine Söldner-Truppe, hat er erklärt. Schon vor der jüngsten Entwicklung mehrten sich Anzeichen, dass die Regierung ihren Einfluss eindämmen wollte.Prigoschin ist ein reicher russischer Geschäftsmann, dem Nähe zu Präsident Wladimir Putin nachgesagt wurde. „Putins Koch“ wird er oft genannt, weil er einst ein Restaurant in St. Petersburg betrieb, in dem Putin zu speisen pflegte. Ihn darauf zu reduzieren, hieße, ihn zu unterschätzen.Es blieb immer unklar, wie viel Einfluss Prigoschin tatsächlich in Putins Entourage hatte. Aber er scheute in der Vergangenheit nicht davor zurück, sich mit dem Militär und dem Verteidigungsministerium anzulegen. Mitte Jänner verkündete er, seine Männer hätten Soledar eingenommen – jene Kleinstadt in der Nähe von Bachmut im Osten der Ukraine, die für ihre riesigen Salz-Vorkommen bekannt ist. Zwar lobte das Präsidialamt die „heldenhaften selbstlosen Taten“ der Kämpfer in Soledar, doch das Verteidigungsministerium schrieb den Sieg den eigenen Truppen zu.Prigoschin beschwerte sich wütend, russische Angestellte zollten seinen Einheiten nicht genügend Respekt. Nur Stunden später reagierte das Ministerium mit einer „klärenden Stellungnahme“, in der es anerkannte, dass Wagner-Kämpfer mit ihren „mutigen Taten“ Soledar erobert hätten. Prompt verlieh Prigoschin seinen Kämpfern Medaillen zum Gedenken an die „Eroberung von Soledar“.Putin hatte wiederholt erklärt, die Wagner-Gruppe vertrete nicht den Staat. Sie verstoße aber nicht gegen russische Gesetze und habe das Recht, überall auf der Welt zu arbeiten und ihre Geschäftsinteressen zu fördern. Das tat die Wagner-Gruppe bereits in Syrien, Mali, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik, wo die Söldner bei der Niederschlagung von Aufständen eingesetzt werden.Ursprünglich bestand die Wagner-Truppe aus Veteranen der russischen Streitkräfte. Die Regierung hatte Prigoschin erlaubt, Strafgefangene zu rekrutieren und sie in Panzern, Flugzeugen und Raketenabwehrsystemen einzusetzen – Straffreiheit gegen Kriegsdienst. Später nahm das Verteidigungsministerium einer Gefangenenrechtsorganisation zufolge die Rekrutierung aber selbst vor.Nach US-Schätzungen folgten der Werbung rund 40.000 Männer, die teils wegen Schwerverbrechen verurteilt waren. Anfang Jänner wurden die ersten nach ihrem sechsmonatigen Einsatz auf freien Fuß gesetzt. „Trinkt nicht zu viel, nehmt keine Drogen und vergewaltigt keine Frauen“, gab Prigoschin ihnen mit auf den Weg.Wie viele der rekrutierten Sträflinge den Krieg überlebt haben, weiß niemand. Ukrainischen Beobachtern zufolge sind sie oft schlecht ausgebildet und werden rasch an die Front geschickt – als Kanonenfutter.Nun hat sich das Blatt gewendet: Nachdem Prigoschin am gestrigen Freitag erklärt hatte, dass die Russen-Armee habe seine Soldaten mit Raketen und Helikoptern angegriffen – auf persönlichen Befehl von Verteidigungsminister Sergej Schoigu (68) habe, will Prigoschin Vergeltung. Daraufhin rückten Prigoschin und seine Wagner-Söldner aus, um Russland zu „befreien“.