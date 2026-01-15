Der Mann, etwa 30 Jahre alt, wies eine tiefe Stichverletzung im Brustbereich auf. Bei seiner Einlieferung hatte er keine Ausweisdokumente bei sich, seine Identität ist derzeit ungeklärt.<BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen wurde der Mann von unbekannten Personen vor dem Krankenhaus zurückgelassen. Mitarbeiter brachten ihn umgehend ins Innere der Klinik, wo er jedoch trotz medizinischer Versorgung seinen schweren Verletzungen erlag.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen. Im Mittelpunkt steht die Rekonstruktion der letzten Minuten des Opfers sowie die Frage, wer den Mann zum Krankenhaus gebracht und dort zurückgelassen hat. Dazu werden derzeit die Aufnahmen der Überwachungskameras des Krankenhauses und der umliegenden Straßen ausgewertet.<h3>\r\nVerletzung mit Stichwaffe mögliche Todesursache<\/h3>Die Todesursache ist eine lange und tiefe Verletzung im Brustkorb, die laut ersten Erkenntnissen durch eine Stichwaffe verursacht wurde – möglicherweise durch ein größeres Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand.<BR \/><BR \/>Weitere Details zum Tathergang sind bislang nicht bekannt. Die Ermittler schließen derzeit keine Hypothese aus und hoffen, über die Videoaufnahmen sowie mögliche Zeugen Hinweise auf die Verantwortlichen und die Identität des Opfers zu erhalten.