Vorarlberg: Adler fliegt in die Freiheit

Mitte März hatte die 10-jährige Tamara den völlig verwahrlosten Vogel in einem Wald am Boden liegend gefunden. „Plötzlich hat sich etwas im Deck bewegt, erst beim näheren Hinsehen habe ich erkannt, dass es ein Vogel ist“, erklärt die junge Lebensretterin des Adlerweibchens.In der Obhut des Falkners Kurt Fessler wurde das Tier, das zunächst völlig bewegungsunfähig war, wieder aufgepäppelt und konnte auf der Alpe Alpila in Vorarlberg schließlich wieder erfolgreich in die Natur ausgewildert werden.

pho