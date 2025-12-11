Offenbar hat sich der Tatverdächtige inzwischen in einem Haus in Batschuns (Bez. Feldkirch) verschanzt, berichtete der ORF Vorarlberg unter Berufung auf den Bürgermeister der Gemeinde Zwischenwasser, zu der die Ortschaft Batschuns gehört. Demnach fand dort am Abend ein Cobra-Einsatz statt. Eine Bestätigung seitens der Polizei gab es dafür vorerst nicht.<BR \/><BR \/>Zu dem Schussdelikt kam es der Exekutive zufolge gegen 17.15 Uhr in Feldkirch-Gisingen. Ein Mann habe dabei lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, zu seinem Zustand gab es ebenfalls keine Informationen. Nach dem Tatverdächtigen wurde umgehend per landesweiter Alarmfahndung gesucht, diese wurde kurz nach 18.00 Uhr aufgehoben. Ermittlungen zu den Hintergründen liefen, hieß es bei der Polizei.