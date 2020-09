Vorbereitung auf Adoption: Kurse starten wieder

In einem Seminar mit 3 Ganztageseinheiten werden interessierte Paare auf eine mögliche Adoption vorbereitet. Die Anforderungen an Adoptiveltern sind nämlich vielfältig, bringen doch sowohl die Eltern als auch die Kinder unterschiedliche Voraussetzungen mit.Wie erleben die Kinder die Adoption? Wie können sich ihre Erfahrungen aus ihrer persönlichen Vergangenheit auf die Adoptivfamilie auswirken? Wie können die Eltern mit dem Kind über seine Adoption sprechen? Diese und viele weitere Fragen mehr werden beim Vorbereitungskurs thematisiert und beantwortet.In Vorträgen, Erfahrungsberichten und einem Erfahrungsaustausch informieren Fachreferenten aus den Bereichen Jugendgericht, Adoptionsvermittlungsstellen und der Verein Südtiroler Adoptiv- und Pflegeeltern sowie eine Adoptivfamilie. Sozialassistentin Mirka Craffonara (Dienststelle Adoption Südtirol) sowie Psychologin und Psychotherapeutin Maria Egger leiten den Kurs.Um die lebensverändernde Entscheidung einer Adoption bewusst und gut vorbereitet treffen zu können, organisiert die Dienststelle Adoption wiederum einen Vorbereitungskurs. Der Anmeldeschluss für Interessierte ist am 10. Oktober.Der Kurs ist in 3 Ganztageseinheiten aufgeteilt und beginnt am Samstag, 24. Oktober um 9 Uhr im Bildungshaus Lichtenburg in Nals. Die weiteren Kurstermine sind Samstag, 31. Oktober und Freitag, 6. November.Das Anmeldeformular und weitere Informationen gibt es bei der Dienststelle Adoption Südtirol ( [email protected] ) oder ist auch online abrufbar Der Kurs wird auch in italienischer Sprache angeboten, und zwar ab Donnerstag, 12. November, im „Haus der Familie“ in Oberbozen. Anmeldeschluss dafür ist Donnerstag, 29. Oktober. Weitere Kurse in deutscher und italienischer Sprache folgen im Frühjahr 2021.

