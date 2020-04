Vorbereitungen für den SuperSummer 2020

Bezüglich der Wiederaufnahme aller Wirtschaftstätigkeiten, stellt derzeit die Unsicherheit das größte Hindernis dar. Der Sommer in den Dolomiten heißt Dolomiti SuperSummer und sieht die Inbetriebnahme von 100 Liften vor, welche einen nachhaltigen Beitrag zur Mobilität in den 12 Tälern der Dolomiten leisten, indem sie die Menschen in höhere Lagen bringen, ohne das Auto benutzen zu müssen.Seit Jahren erfreut sich das Sommerprodukt eines regen Zuspruchs seitens jener, die ihren Sommerurlaub in den Bergen verbringen, sodass es wichtig ist, an die Wiedereröffnung der gesamten Tourismusbranche zu denken.„Wir bemühen uns, alles wieder zum Laufen zu bringen. In dieser Zeit der allgemeinen Verunsicherung, möchten wir ein Fixpunkt sein, an den man sich orientieren kann. Wir zählen deshalb auf die Zusammenarbeit mit den Behörden, auf dass die Einschränkungen aufgehoben oder auf ein Minimum reduziert werden können. Und dies wird die gesamte Tourismusbranche betreffen müssen, angefangen bei den Beherbergungsbetrieben, sowie die Handelstreibende und Dienstleister“, erklärt Marco Pappalardo, Marketingdirektor von Dolomiti Superski.„Die Öffnung der Beherbergungsbetriebe wäre ein wichtiges Zeichen. Es hätte keinen Sinn, die Lifte in Betrieb zu nehmen, wenn die Gäste nirgends übernachten können. Es ist von grundlegender Wichtigkeit, dass die gesamte Branche wieder arbeiten kann, bei gleichzeitiger Nivellierung der Regeln in den verschiedenen Regionen, da sich unser Gebiet auf Südtirol, das Trentino und Venetien erstreckt“, so Pappalardo weiter.Nachdem die Tätigkeit der Liftbetreiber wieder langsam angelaufen ist, haben zahlreiche lokale Gesellschaften mit der Instandhaltung von Wanderwegen und MTB-Trails begonnen, die teilweise durch Windwurf und Schadholz vom Sturm Vaia 2018 und vom frühen Schnee Anfang November 2019, verlegt sind.„In Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourismusorganisationen sind wir dabei, das gesamte Angebot der Dolomiti Bike Galaxy und Dolomiti Hike Galaxy wieder nutzbar zu machen. Es geht um Kilometer und Kilometer Wanderwege und zahlreiche ountain Bike-Tracks mitten in der Natur. Wir sind davon überzeugt, dass die Bergwelt in diesem Jahr mehr denn je der optimale Urlaubsort ist, dank der unendlichen Weite, in der man sich, abseits der Menschenansammlungen, frei bewegen und frische, saubere Luft atmen kann, nach Monaten der häuslichen Quarantäne. Dank der offenen Sommerlifte können die Menschen in die Höhe schweben und mit den schönsten Felsriesen der Welt auf Tuchfühlung gehen, die seit mehr als 10 Jahren zum UNESCO Welterbe zählen“, so ein optimistisch gestimmter Sandro Lazzari, Präsident von Dolomiti Superski.Inzwischen haben auch die Arbeiten zum Austausch bzw. Neubau einiger Aufstiegsanlagen in den 12 Dolomitentälern begonnen, die zur kontinuierlichen Qualitätssteigerung des Angebotes und des Komforts im Skikarussell Dolomiti Superski beitragen. Zu den auffälligsten Projekten zählen die neue Kabinenbahn “Cortina-Cinque Torri“ in Cortina d'Ampezzo, die Designer-Kabinenbahn “Olang“ von Olang auf den Kronplatz und der „Helmjet Sexten“ von Sexten auf den Skiberg Helm.Dolomiti Superski trifft derzeit alle Vorbereitungen für eine Sommersaison, die wohl kürzer ausfallen wird als üblich und in welcher der nationale Tourismus den Löwenanteil für sich beanspruchen wird, auch wenn eine auch nur teilweise Öffnung hin zum Auslandstourismus noch immer im Rahmen des Möglichen erscheint. In jedem Fall will Dolomiti Superski gerüstet sein, mit allen Vorkehrungen für die Sicherheit der Gäste, die einen Tapetenwechsel wünschen und in die Dolomiten reisen werden.

stol