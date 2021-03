Vorbereitungen für Fracht-Entladung von Schiff im Suezkanal

Die Bergungsexperten haben gehofft, die 400 Meter lange „Ever Given“ ohne den zeitraubenden Schritt wieder flott zu bekommen. Allerdings gestalteten sich die Arbeiten an dem Containerschiff zäh. Die „Ever Given“ steckt seit Dienstag quer in dem Kanal fest. Auf einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt stauen sich Dutzende Schiffe in beiden Zufahrten.

apa