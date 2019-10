Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

„Die Evakuierung wird zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr stattfinden“, erklärt Vizebürgermeister Luis Walcher. Während der Entschärfung werden sich die Bürger, die im Radius von 500 Metern um die Bombe wohnen, in der Sporthalle in der Reschenstraße aufhalten können.





Wer sein Haus nicht verlassen will, wird mit Strafen belegt und mitgenommen. „Bis spätestens 8.45 Uhr darf sich in der roten Zone niemand mehr aufhalten“, sagt Walcher.Im Radius zwischen 500 bis 1850 Metern von der Bombe entfernt müssen die Bewohner während der Entschärfung hingegen in ihren Häusern bleiben und der Verkehr wird eingestellt.Weiträumige Absperrungen müssen somit organisiert werden. Den Beginn und das Ende der Entschärfung (voraussichtlich 12 Uhr) wird jeweils ein einfacher Sirenenton melden.Alle Details und das genaue Verzeichnis der betroffenen Straßen wird es am Dienstag geben.

pir