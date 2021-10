Vorbestrafter Tunesier randaliert in Meran: Verhaftet

„Gegen 12 Uhr begann der große Aufruhr auf der Straße, nicht weit von der Kaserne der Carabinieri-Kompanie“, heißt es in einer Zuschrift. Der junge Tunesier hatte Passanten belästigt. Eine verängstigte ältere Frau machte einen vorbeikommenden Unteroffizier der Carabinieri auf die Szene aufmerksam.Der Carabiniere forderte den Mann auf, ihn in die Kaserne zu begleiten. Mitten auf der Kreuzung zwischen der Petrarca- und der Leopardistraße begann dieser aber dann, wie ein Besessener zu schreien – so sehr, dass der Verkehr zum Erliegen kam. Schließlich gelang es den Carabinieri doch, den Mann abzuführen – begleitet von einer jungen Frau aus Meran, die der Tunesier kannte.In der Kaserne kam zu einem zweiten Handgemenge mit Schreien, Beleidigungen, Flüchen und Tritten gegen die Möbel. Ein Bild ging dabei in die Brüche. Die Carabinieri versuchten, dem Mann Handschellen anzulegen, aber die Situation wurde dadurch nur noch schlimmer. Der Tunesier begann zu treten und zu schlagen und biss dann, als er festgehalten wurde, in die rechte Hand eines Beamten.Die junge Frau, die den Tunesier in die Kaserne begleitet hatte, beleidigte die Beamten ebenfalls und versuchte zu verhindern, dass ihrem Freund Handschellen angelegt würden, sodass die Carabinieri sie wegdrängen mussten.Wie sich herausstellte, ist der Tunesier ein verurteilter illegaler Einwanderer: Raub, Sachbeschädigung und Störung des öffentlichen Dienstes gehen auf seine Kappe. Unter anderem soll er für einen Überfall auf einen Busfahrer in Sëlva/Wolkenstein verantwortlich sein, der im Jänner für großes Aufsehen sorgte. Er wurde festgenommen und der Gerichtsbarkeit übergeben: Ihm werden Gewalt, Widerstand, Bedrohung und Beleidigung eines Amtsträgers, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verweigerung der Auskunft über die eigene Identität vorgeworfen. Er wurde ins Gefängnis von Bozen gebracht.Das Mädchen, eine Italienerin ohne festen Wohnsitz, die bereits wegen rechtswidrigen Verhaltens bekannt ist, wurde wegen Widerstands und Beleidigung eines Beamten auf freiem Fuß angezeigt.Dem verletzten Carabiniere bescheinigten die Ärzte im Meraner Krankenhaus eine Heilungsdauer von 12 Tagen.

kn