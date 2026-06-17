In der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/publications\/12-sonntagsblatt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblatts“ schreibt „Zeit“-Journalist Ulrich Ladurner über den reichsten Menschen der Welt. <BR \/><BR \/>„Es gibt vieles, was wir von diesem in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Unternehmer lernen können. Doch Musk hat auch eine sehr dunkle Seite. Dafür lieferte er ausgerechnet in der letzten Woche wieder ein Beispiel“, so Ladurner.<BR \/><BR \/>Lesen Sie mehr dazu im „Katholischen Sonntagsblatt“.