Voreinschreibung an der Claudiana möglich

Diese Einschreibung kann nur online auf www.claudiana.bz.it vorgenommen werden. Am 20. August müssen sich die Studienanwärter dem sprachlichen Eignungstest der Claudiana unterziehen, außer sie können den Zweisprachigkeitsnachweis oder ein anderes Sprachzertifikat vorweisen.Da die Plätze limitiert sind, findet Anfang September die Aufnahmeprüfung statt. Mit Oktober startet dann der Unterricht.Was sollte man für ein Studium an der Claudiana mitbringen? Es braucht ein Reifediplom, die Kenntnis beider Landessprachen, Freude am Umgang mit Menschen und an praktischer Arbeit sowie Flexibilität und Teamfähigkeit. Auch Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sowie körperliche und psychische Belastbarkeit sind wichtig. Es gibt keine Altersgrenze.

