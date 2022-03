Vorerhebungen gegen Zeller und Medien

In seiner Eingabe bei Italiens oberster Datenschutzbehörde (Garante della privacy, Anm. d. Red.) hatte Durnwalder schwerste Vorwürfe erhoben. Die Veröffentlichung der Abhörprotokolle sei zu Unrecht erfolgt, zumal es sich dabei um Inhalte handle, die nicht mit einer Straftat im Zusammenhang stehen.Besonders schwere Vorwürfe erhob Durnwalder in seiner Eingabe gegen SVP-Vize-Obmann Karl Zeller. Diesem wirft er vor, als Verteidiger von Landeshauptmann Arno Kompatscher und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider die 5000 Seiten umfassenden Abhörprotokolle bei der Staatsanwaltschaft angefordert und dann in Umlauf gebracht zu haben. Noch schwerer wiegt Durnwalders Vorwurf, dass Mitschnitte von Telefonabhörungen aus dem Kontext gerissen, verfälscht und dann verbreitet worden seien. All seine Vorwürfe untermauert Durnwalder in seiner Eingabe mit der Angabe von Zeugen, die seine Aussagen belegen könnten.Nun haben die obersten Datenschützer entschieden. Entgegen vorhergehender und anders lautender Einschätzungen haben sie den Fall aber nicht zu den Akten gelegt, sondern entsprechende Vorerhebungen eingeleitet. Wären die in Durnwalders Eingabe getätigten Aussagen und Forderungen wirklich unbegründet gewesen, wäre der Fall archiviert worden. Die Datenschützer sind aber zum Schluss gekommen, dass die Eingabe gegen die Veröffentlichung der Abhörprotokolle alles andere als unbegründet zu sein scheint.In einem von Riccardo Acciai, Direktor der obersten Datenschutzbehörde, unterzeichneten Schreiben werden Rechtsanwalt und SVP-Vize-Obmann Karl Zeller sowie die 3 Medien, die Auszüge aus den Abhörprotokollen veröffentlicht haben, aufgefordert, schriftlich Stellung zu nehmen. 20 Tage haben diese nun Zeit, ihre Sicht zu den ihnen gegenüber gemachten Vorhaltungen darzulegen. Danach hat Durnwalder seinerseits wiederum 10 Tage Zeit, auf die eingegangenen Stellungnahmen zu reagieren.Erst nachdem die Stellungnahmen aller Beteiligten beider Parteien eingegangen sind, werden die obersten Datenschützer entscheiden, ob ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wird oder nicht. Diese Entscheidung fällt, wie gesetzlich vorgesehen, innerhalb von maximal 9 Monaten.Weit pikanter ist der zweite Teil des Schreibens der obersten Datenschutzbehörde. Darin werden Karl Zeller und die 3 genannten Medien ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine eindeutig identifizierbare Person Stellung nehmen muss und dass die getätigten Angaben auch der Wahrheit entsprechen müssen. Andernfalls drohen rechtliche Schritte, heißt es im Schreiben.Sollten die obersten Datenschützer zum Schluss kommen, dass die Eingabe nicht haltlos ist und Elemente für die mögliche Einleitung eines Verfahrens gegeben sind, können diese noch vor Beginn des Verfahrens entsprechende Verfügungen aussprechen. So können Zeller und die genannten Medien etwa mit dem von Durnwalder in seiner Eingabe geforderten Verbot belegt werden, die Abhörprotokolle weiterhin öffentlich zu machen. Bislang hat die oberste Datenschutzbehörde ein solches Verbot zwar noch nicht ausgesprochen. Unter diesem Gesichtspunkt wären weitere Veröffentlichungen bei laufenden Vorerhebungen aber äußerst riskant. Immerhin würde dies eine neuerliche Verletzung der Privacy Durnwalders bedeuten.

dol