<b>Was macht die Adventzeit so besonders?<\/b><BR \/>Toni Fiung: Der Advent ist für viele eine sehr gefühlsvolle, schöne Zeit. Viele Familien knüpfen in diesen Wochen an Bräuche und Traditionen an, die ihnen Halt geben. Oft sind es auch Erinnerungen an die Kindheit. Und das tut gut. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72459077_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Manche erleben diese Zeit aber auch als hektisch?<\/b><BR \/>Fiung: Selbst im hektischen Alltag können sich Familien kleine Inseln schaffen: Am Abend sich Zeit füreinander zu nehmen, z.B., kann sehr guttun. Manchmal muss man sich auch schützen, um nicht im Trubel unterzugehen. Letztlich muss jeder selbst entscheiden, wie man diese Zeit erleben will.<BR \/><BR \/><b>Wie ist das mit dem Warten?<\/b><BR \/>Fiung: Warten ist eine Haltung. Warten heißt, aufmerksam werden, sich Zeit nehmen. Spüren, was sich innerlich bewegt. In einer Welt, in der mittlerweile vieles sofort verfügbar ist, kann dieses Warten heilsam sein. Vor allem Kinder lernen dabei Geduld, Vorfreude, innere Ruhe und sie orientieren sich stark am Verhalten der Erwachsenen. Wenn das Warten gestaltet wird, entsteht eine besondere, innige Atmosphäre. Rituale wie die tägliche kleine Feier am Adventkranz helfen sehr. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72460181_quote" \/><BR \/><b><BR \/>Bedeutet das, dass der Advent auch schwierige Gefühle tragen kann?<\/b><BR \/>Fiung: Natürlich. Der Advent deckt manchmal auf, was sonst überdeckt ist: Stress, Erschöpfung, alte Konflikte oder Kränkungen. Wer diese Gefühle und Bedürfnisse zulässt, kann auch leichter miteinander ins klärende Gespräch kommen. <BR \/><BR \/><b>Was können Familien konkret tun, um diese Wochen positiv zu gestalten?<\/b><BR \/>Fiung: Einander Zeit schenken, beim Adventkranz zusammenkommen, sich Geschichten erzählen, kleine Aufgaben verteilen, damit jeder sich einbringen kann. Solche Rituale stärken den Zusammenhalt und machen die Vorweihnachtszeit lebendig und besonders. <b><BR \/><BR \/>Menschen machen sich in diesen Wochen viele Gedanken über das Schenken. Wird da nicht übertrieben?<\/b><BR \/>Fiung: Ein Geschenk ist ein Zeichen, das bedeutet: „Ich habe mir Gedanken über dich gemacht. Du bist mir wichtig.“ Also geht es nicht um den materiellen Wert, sondern um Wertschätzung. Ein kleines, sorgfältig ausgewähltes Geschenk kann mehr ausdrücken als etwas Kostspieliges. In einer Zeit, in der vieles sofort verfügbar ist, gewinnt dieses persönliche, liebevolle Schenken an Bedeutung. Das weihnachtliche Schenken erinnert uns an die Liebe Gottes.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72460185_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Was bedeutet der Advent für Sie persönlich?<\/b><BR \/>Fiung: Ich mag den Advent sehr. Ich lege viel Wert auf die Symbole, besonders auf das Anzünden der Kerzen am Adventskranz. Er hilft mir, zur Ruhe zu kommen und dankbar zu sein. Für das Leben, die Menschen, für Gott. Im Haus der Familie bereiten wir uns in den kommenden Wochen darauf vor, dass Gott ankommt, im Alltag, in der Zuwendung zueinander. Jeder Moment, in dem wir einander Gutes tun, ist Advent.<BR \/><BR \/><b>Ihr Wunsch für die Familien in dieser Adventzeit?<\/b><BR \/>Fiung: Ich wünsche allen eine Zeit voller Wärme, Vertrauen, innerer Ruhe und Vorfreude auf das Fest der Geburt Jesu. Dass sie Liebe im Herzen und Frieden im Haus spüren. Das ist der Kern von Weihnachten. Und manchmal beginnt er in einem ganz kleinen Licht.