Vorgeschmack auf „Klimahouse“ – Digitaler Kongress zum Thema Holzbau

Wie der Name schon sagt, ist die kostenlose Veranstaltung ganz dem Thema Holz gewidmet und damit einem der ältesten und gleichzeitig zukunftsträchtigsten Materialien der Baubranche.Der rein digitale Kongress analysiert und vergleicht den Stand der Technik und die Zukunftsaussichten der Nutzung dieser außergewöhnlichen Ressource für moderne und grüne Gebäude – mit 6 Rednern in 3 Stunden und unter anderem diesen Themen:Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich für den Holzbau? Welche Strategien und Modelle werden in Europa entwickelt, um die Kombination von Nachhaltigkeit und Innovation zu fördern? Welche Pilotprojekte gibt es und wie sehen diese aus?Der „Klimahouse Wood Summit 2022: La città incontra il legno“ in italienischer Sprache wird am Donnerstag, 27. Jänner, von 14 bis 17 Uhr live aus dem Ortler-Saal des MEC Meeting & Event Center Südtirol in Bozen gestreamt und bietet einen Vorgeschmack auf den Wood Summit, welcher im Mai während „Klimahouse“ 2022 stattfinden wird.Die Teilnahme ist kostenlos, eine Online-Anmeldung erforderlich.

