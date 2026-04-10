Deshalb hat die Landesregierung am 10. April auf Vorschlag von Personallandesrätin Magdalena Amhof zwei provisorische Ernennungen beschlossen. Die beiden Ernennungen gelten bis zum Abschluss der Auswahlverfahren und der ordentlichen Besetzung der beiden Führungspositionen.<BR \/><BR \/>Ab 1. Mai wird dem italienischen Bildungsdirektor Vincenzo Gullotta interimistisch die Leitung des Ressorts Italienische Bildung und Kultur, Wirtschaftliche Entwicklung und der Abteilung Italienische Kultur übertragen.<BR \/><BR \/>Ab 1. Juni wird dem Direktor des italienischen Schulamts Tonino Tuttolomondo interimistisch die Leitung der Abteilung Wirtschaftsentwicklung übertragen.