Vormundschaft: Spears scheitert mit Wunsch nach früherer Anhörung

Im Kampf gegen die Vormundschaft ihres Vaters ist Popsängerin Britney Spears mit dem Wunsch gescheitert, mehr Tempo zu machen die nächste Anhörung in dem Fall vorzuziehen. Eine Richterin am Los Angeles Superior Court lehnte einen entsprechenden Antrag am Montag (Ortszeit) ab, wie mehrere US-Medien berichteten.