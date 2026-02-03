Derzeit ist laut der Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ mit Verzögerungen auf folgenden Verbindungen zu rechnen:<BR \/><BR \/>Am <b>Lavazejoch SS620<\/b> bleiben zwischen Birchabruck und dem Lavazejoch immer wieder zu Fahrzeuge stecken. <h3>\r\nVerkehrsbehinderungen auch im Vinschgau<\/h3>Probleme gibt es auch auf der <b>Reschenstraße SS40 .<\/b> Auf der B180 bei Nauders sowie auf der SS40 zwischen Schluderns und dem Reschenpass sind die Fahrbahnen schneebedeckt- immer wieder bleiben Fahrzeuge hängen.<BR \/><BR \/>Winterliche Bedingungen herrschen auch auf der <b>Suldnerstaatsstraße SS622<\/b> zwischen Gomagoi und Sulden. Auch hier kommt es zu festgefahrenen Fahrzeugen. <h3>\r\nVorsicht auf der Brennerautobahn<\/h3>Auf der <b>A22 Brennerautobahn<\/b> sind die Fahrbahnen zwischen dem Brenner und Brixen schneebedeckt. <BR \/><BR \/>Auf der <b>SS12 Brennerstaatsstraße<\/b> wurde der Tunnel St. Jakob wieder freigegeben, die Staus lösen sich auf. Im Abschnitt Leifers – Bozen Süd verlieren Autofahrer derzeit rund 15 Minuten.<h3>\r\nGesamtes Ultental schneebedeckt<\/h3>Schneebedeckte Fahrbahnen gibt es außerdem auf der <b>Landesstraße <\/b><b>9<\/b><?O_Kursiv><?_O_Kursiv> im gesamten <b>Ultental<\/b>. Dort herrschen durchgehend winterliche Fahrverhältnisse, Winterausrüstung ist Pflicht.<BR \/><BR \/>Autofahrer werden dazu aufgerufen, äußerst vorsichtig zu fahren und mit Verzögerungen auf Südtirols Straßen zu rechnen.